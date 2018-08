Joseph Kabila folgte 2001 auf seinen Vater als Kongos Präsident. Quelle: John Bompengo/AP/dpa

Nach rund 18 Jahren an der Macht will Kongos Staatschef Joseph Kabila bei der Präsidentenwahl im Dezember nicht mehr antreten. Eine dritte Amtszeit wäre ohnehin verfassungswidrig. Laut Regierungssprecher Lambert Mende wurde Emmanuel Ramazani Shadary, Generalsekretär der Regierungspartei, als Kandidat nominiert.



Die Verfassung in dem rohstoffreichen Land beschränkt Präsidenten auf zwei Amtszeiten. Kabilas zweite Amtszeit endete Ende 2016. Seither ließ er die Wahl aber mehrfach verschieben.