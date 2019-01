Die Last sei zwischen den 260.000 Polizeibeamten in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt, vor allem Einsatzhundertschaften seien betroffen. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, nannte als Gründe für die Überstunden die Folgen der Flüchtlingskrise sowie den linken und rechten Terror. Wendt sagte der Zeitung: "Die Polizei ist ein Unternehmen mit ständig wachsenden Aufgaben. Der Staat wäre gut beraten, kräftig in die Polizei zu investieren. Das passiert aber nicht in ausreichendem Maße."