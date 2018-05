Simone Peter wird nicht für den Grünen-Vorsitz kandidieren. Quelle: Silas Stein/dpa

Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter wird nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Sie wolle sich der Erneuerung der Parteispitze nicht verschließen, schrieb sie in einem Brief an die Grünen.



Zuvor hatte die niedersächsische Landtags-Fraktionschefin Anja Piel ihre Kandidatur in der "Hannoverschen Allgemeine Zeitung" angekündigt. Das habe sie dazu bewogen, "den Platz frei zu machen", schrieb Peter. Neben Piel kandidieren auch Robert Habeck und Annalena Baerbock für die Doppelspitze.