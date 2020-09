Zoran Zaev, Ministerpräsident von Nordmazedonien.

Quelle: Boris Grdanoski/AP/dpa

Die ausgebliebene Einigung der EU-Staaten auf den Start von Beitrittsgesprächen mit Nordmazedonien und Albanien hat in Skopje eine politische Krise ausgelöst. Der nordmazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev kündigte Neuwahlen an. "Vor zwei Tagen geschah eine große Ungerechtigkeit", sagte er in Skopje. "Wir wurden Opfer eines enormen historischen Fehlers."



Ein Datum nannte Zaev nicht. Die vorgezogene Parlamentswahl solle zum frühestmöglichen Zeitpunkt stattfinden, sagte er lediglich.