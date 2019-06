Ein Demonstrant im Sudan zeigt das Siegeszeichen. Archivbild

Quelle: Uncredited/AP/dpa

Die Gewalt des Militärs gegen die zivile Opposition im Sudan ist auf verhaltene Kritik der Vereinten Nationen gestoßen. Der Sicherheitsrat ließ sich zwar in einer Sondersitzung über die Lage informieren, rang sich aber nicht zu einer gemeinsamen Erklärung aller Mitglieder durch.



Das lag unter anderem am Widerstand Chinas, Russlands und Kuwaits. Stattdessen verurteilten acht derzeitige und frühere EU-Mitglieder im Rat in einer gemeinsamen Erklärung die Gewalt von Sicherheitskräften gegen Zivilisten.