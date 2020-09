Donald Trump, Präsident der USA.

Quelle: Jacquelyn Martin/AP/dpa

US-Präsident Trump hat mit einer Bemerkung Spott auf sich gezogen. bei einer Rede in Pittsburgh sagte er am Dienstag: "Wir bauen eine Mauer an der Grenze zu New Mexico, und wir bauen eine Grenze in Colorado." Nur: Colorado hat mit Mexiko keine gemeinsame Grenze.



"Nun, das ist misslich ... Colorado hat keine Grenze zu Mexiko", twitterte Colorados Gouverneur Jared Polis. Trump twitterte später, er habe nur Spaß gemacht und andeuten wollen, dass auch die Einwohner Colorados indirekt von einer Grenzmauer profitieren würden.