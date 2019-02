Der Antisana National Park in Ecuador. Symbolbild

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Zwei schwere Erdbeben haben Ecuador erschüttert. Ein Beben der Stärke 7,6 wurde vom Seismologischen Institut Ecuadors 320 Kilometer östlich von Guayaquil in einer Tiefe von 107 Kilometern verzeichnet.



Nur wenig später ereignete sich ein zweites Erdbeben 18 Kilometer südlich von Guayaquil mit einer Stärke von 5,9 in 34 Kilometern Tiefe. Staatschef Lenin Moreno teilte per Twitter mit, dass zunächst keine größeren Schäden verzeichnet wurden. Bislang seien zwei Verletzte gemeldet worden.