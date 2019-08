Auch am Wochenende stellen sich weitere Bewerber öffentlich vor. So präsentierten die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange, und der Oberbürgermeister von Bautzen, Alexander Ahrens, am Samstag in Leipzig ihre Vorstellungen zur Zukunft ihrer Partei. Die beiden treten als Duo an. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping wollen sich am Sonntag näher zu ihrer gemeinsamen Bewerbung äußern.