Weil Wong für die "Selbstbestimmung" des autonom regierten Hongkongs streitet, soll er heimlich auch Bestrebungen zur Unabhängigkeit der früheren britischen Kronkolonie unterstützen - so lasten es ihm die Behörden an. So jemand dürfe nicht zur Wahl antreten - trotz oder gerade wegen des Grundsatzes "ein Land, zwei Systeme", nach dem Hongkong regiert wird. Da die Regierung massiv in der Kritik steht, liegen ohnehin prodemokratische Kandidaten vorne. Die Opposition argwöhnt, dass die Regierung mit einer Verschiebung eher eine Niederlage verhindern will.