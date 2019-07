Razzia gegen islamistische Gefährder in Düren. Archivbild

Quelle: Henning Kaiser/dpa

Ein mutmaßlicher Islamist ist wieder auf freiem Fuß. Der 20 Jahre alte Mann aus Düren wurde aus zehntägigem Dauergewahrsam entlassen, wie die Polizei in Köln mitteilte. Für den Staatsschutz stehe fest, dass er eine extremistisch salafistische Gesinnung habe und regelmäßig in salafistischen Kreisen verkehre.



Eine konkrete Gefahr gehe von dem 20-Jährigen aber nicht aus, hieß es weiter. In Gewahrsam sitzen jetzt noch zwei als islamistische Gefährder eingestufte Männer.