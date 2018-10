Die Airline Ryanair will den Standort Bremen schließen. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Im Tarifstreit mit Ryanair stehen die Zeichen auf Konfrontation. Die Gespräche für die 1.000 Flugbegleiter in Deutschland wurden zwar fortgesetzt. Doch Verdi und die Vereinigung Cockpit machen eine Lösung von Regelungen für den Standort Bremen abhängig.



Nach einem Treffen mit Ryanair-Beschäftigten kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eine Änderung des Betriebsverfassungsgesetzes an, so dass Betriebsräte einfacher gegründet werden können. Die Politik könne sich aus diesem Tarifkonflikt nicht heraushalten.