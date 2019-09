Mann mit Aktentasche. Illustration

Quelle: Oliver Berg/dpa

Die meisten Arbeitnehmer in Deutschland haben keine Lust auf Führungsverantwortung. Nur sieben Prozent der Mitarbeiter in Deutschland möchten in den kommenden fünf bis zehn Jahren eine Führungsposition übernehmen, ergab eine Umfrage der Boston Consulting Group (BCG).



"Eine Rolle im Management scheint hierzulande unattraktiv zu sein", sagte Studien-Autor Nicolas Hunke. Mitverantwortlich sah er dabei das überholte Bild einer Führungskraft, die vor allem koordiniert und Entscheidungen trifft.