Kaufland gibt Pläne für Märkte in Australien auf.

Zur Eröffnung eines ersten Ladens ist es nicht mehr gekommen: Die Supermarktkette Kaufland hat ihre Pläne für eine Expansion nach Australien wieder aufgegeben. Man wolle sich auf die Kernmärkte in Europa konzentrieren, teilte das Unternehmen mit.



In Australien wollte der Konzern bis zu 20 Läden öffnen, zunächst in Melbourne und Adelaide. Die 200 australischen Mitarbeiter von Kaufland hätten am Mittwoch von der Entscheidung erfahren und seien schockiert, berichtete die australische "Financial Review".