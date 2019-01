Für Flugreisende ist die Streikgefahr gebannt. Für das Sicherheitspersonal an den deutschen Flughäfen haben sich Arbeitgeber und die Gewerkschaft Verdi in der Nacht auf einen Tarifkompromiss verständigt.



Details zu der Einigung sollen laut Verdi am Vormittag bekannt gegeben werden. Die Gewerkschaft forderte unter anderem einen höheren Stundenlohn und einen bundesweiten Tarifvertrag. Vom letzten Warnstreik in dem Tarifstreit waren schätzungsweise 200.000 Passagiere betroffen.