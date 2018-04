Finanzminister Olaf Scholz (SPD). Quelle: Valentina Petrova/AP/dpa

Die Große Koalition will auch in den kommenden Jahren nur so viel ausgeben, wie sie einnimmt. "Neue Schulden wird es nicht geben bis 2022", hieß es aus Kreisen des Bundesfinanzministeriums. Für das laufende Jahr plant der neue Finanzminister Olaf Scholz (SPD) mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 341 Milliarden Euro.



Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bis 2022 sollen die Ein- und Ausgaben dann laut Prognose auf jeweils 367,7 Milliarden Euro steigen.