Die CSU-Spitze will erst am 4. Dezember über ihre künftige personelle Neuaufstellung entscheiden. Auf der Sitzung der CSU-Landtagsfraktion mit Parteichef Horst Seehofer habe man sich auf einen Zeitplan geeinigt, nach dem die Personalfragen geklärt werden sollen, sagte der Chef der CSU-Landtagsfraktion, Thomas Kreuzer. Über Namen und Personen sei in der Sitzung gar nicht gesprochen werden. Auch habe es keine Kritik gegeben.