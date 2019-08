Jegan räumt ein: Die Situation habe sich in den letzten zwei Jahren verbessert, etwa was die Grundversorgung oder Impfungen betreffe. Und dennoch fehle es an vielem, selbst an Trinkwasser. Auch die Unterkünfte seien oft provisorisch: "Die Flüchtlinge leben in minderwertigen Unterkünften aus Plastikfolien und Bambus in überfüllten und unhygienischen Lebensbedingungen", berichtet Jegan.