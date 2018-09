WHO hat Transsexualität von Krankheiten-Liste gestrichen. Quelle: Nelson Antoine/AP/dpa

Transsexualität ist keine psychische Störung. Das stellt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrem Katalog der Krankheiten (ICD) fest und korrigiert damit eine frühere Einordnung, sagte ein WHO-Sprecher.



In der 11. Auflage der ICD, die weltweit als Grundlage für die Diagnose und Behandlung von Erkrankungen gilt, ist Transsexualität stattdessen unter Sexualgesundheit zu finden. Dank der Neueinordnung dürfen Transsexuelle auf ein Ende von Diskriminierung und bessere Behandlung hoffen.