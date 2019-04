Trumps Richterkandidat zieht sich nach Senatsanhörung zurück.

Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

In den USA hat ein von Donald Trump als Bundesrichter nominierter Jurist seine Bewerbung zurückgezogen, nachdem er juristische Fragen in einer Senatsanhörung nicht beantworten konnte. Matthew Peterson musste eingestehen, weder jemals eine Anklage geführt noch einen Fall verteidigt noch ein Urteil gefällt zu haben.



Peterson konnte in der 50-minütigen Befragung keine Frage richtig beantworten. Sein Rückzug ist der dritte eines als Richter nominierten Juristen in den vergangenen Tagen.