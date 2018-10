Eine Familie beseitigt nach "Willa" den Schaden an ihrem Haus. Quelle: Marco Ugarte/AP/dpa

Hurrikan "Willa" hat in Mexiko schwere Schäden an Gebäuden, Bäumen und Straßenlaternen verursacht. "Glücklicherweise müssen wir keine Menschenleben betrauern, das ist das Wichtigste", sagte der Gouverneur des nördlichen Bundesstaats Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, dem Fernsehsender Televisa.



Nach Angaben der Zivilschutzes mussten rund 4.250 Menschen in den Bundesstaaten Sinaloa, Nayarit und Jalisco in Sicherheit gebracht werden. Es kam zu Starkregen und Überflutungen im Nordwesten Mexikos.