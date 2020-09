Boris Johnson in der Downing Street.

Quelle: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

Der britische Premierminister Boris Johnson will trotz der verschobenen Entscheidung über das Brexit-Abkommen nicht mit der Europäischen Union über eine Verlängerung der Austrittsfrist verhandeln.



Dies sagte Johnson am Samstagnachmittag im Unterhaus. Unmittelbar vorher hatten die Abgeordneten dafür gestimmt, das entscheidende Votum über das Abkommen zu vertagen. Johnson sagte, er werde sich weiter für einen pünktlichen Austritt am 31. Oktober einsetzen.