In Londonderry ist wieder ein Sprengsatz explodiert. Archivbild.

Quelle: Liam Mcburney/PA Wire/dpa

Wieder ist ein Sprengsatz im nordirischen Londonderry detoniert. Eine Rohrbombe explodierte in der Nacht in einem Garten. Verletzte oder größere Schäden gab es laut Polizei nicht. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.



In Nordirland treiben paramilitärische Gruppierungen ihr Unwesen. Erst im vergangenen Januar war ein Sprengsatz vor einem Gericht in Londonderry detoniert. Verletzt wurde auch damals niemand; kurz vor der Explosion war eine Warnung bei den Behörden eingegangen.