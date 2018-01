Im Jemen herrscht seit Jahren Krieg. Quelle: Hani Al-Ansi/dpa

Die Bundesregierung hat die Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien gestoppt. Regierungssprecher Steffen Seibert erklärte, dass der Bundessicherheitsrat derzeit keine Exportgenehmigung erteile, "die nicht mit dem Sondierungsergebnis im Einklang steht".



Im Sondierungspapier heißt es: "Die Bundesregierung wird ab sofort keine Ausfuhren an Länder genehmigen, solange diese am Jemen-Krieg beteiligt sind." Saudi-Arabien führt eine Allianz an, die im Jemen gegen die schiitischen Huthi-Rebellen kämpft.