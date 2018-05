Christian Schmidt kritisiert die ausländischen Autohersteller. Quelle: Michael Kappeler/dpa

Der geschäftsführende Bundesverkehrminister Christian Schmidt (CSU) hat das Nein der ausländischen Autobauer zu einer Beteiligung am Fonds für saubere Luft in Städten scharf kritisiert. Schmidt habe dafür "keinerlei Verständnis".



Der Importeurverband VDIK hatte sich zuvor erneut gegen Forderungen gewandt, in einen von der Bundesregierung geplanten Fonds einzuzahlen. VDIK-Präsident Reinhard Zirpel sagte, die Reduktion der Emissionen sei eine Aufgabe des Staates und nicht der Hersteller.