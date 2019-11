Zerstörte Fahrzeuge stehen neben einem Gebäude.

Quelle: Hamza Turkia/Xinhua/dpa

Bei einem Luftangriff auf eine Keksfabrik in Libyen sind Rettungskräften zufolge zehn Menschen getötet und 35 verletzt worden. Helfer würden die Leichen aus den Trümmern bergen, sagte ein Sprecher der Notfalldienste.



Der Luftangriff könnte ein Kriegsverbrechen sein, sagte der UN-Sonderbeauftragte für Libyen, Ghassan Salame, in New York. "Egal ob der Angriff die Fabrik absichtlich zum Ziel genommen hat oder eine wahllose Attacke war, könnte das ein Kriegsverbrechen darstellen", sagte Salame dem UN-Sicherheitsrat.