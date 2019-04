Kellogg verkauft die Kekssparte an Ferrero.

Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero und der US-Lebensmittelkonzern Kellogg haben sich auf einen Milliarden-Deal geeinigt. Ferrero werde die Kekssparte von Kellogg für umgerechnet rund 1,2 Milliarden Euro übernehmen. Das Geschäft soll in der zweiten Jahreshälfte zum Abschluss kommen.



Ferrero will damit seine Position auf dem nordamerikanischen Markt ausbauen. Es ist nicht der erste Deal von Ferrero in den USA: 2017 übernahm Ferrero den US-Konkurrenten Ferrara Candy.