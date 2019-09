Ab 2017 dann ging es ziemlich schnell: Craft wurde Botschafterin in Kanada und startet nun als UN-Botschafterin in New York, wo sie im Sicherheitsrat - in dem auch Deutschland mit Botschafter Christoph Heusgen vertreten ist - auf Russland und China trifft. Erwartet wird aber, dass sie die große Außenpolitik den mächtigen Männern in Washington überlässt. Craft selbst sagte bei einer Senatsanhörung, sie werde ihre neue Position mit "Demut" einnehmen, sie habe "viel über die Vereinten Nationen zu lernen".