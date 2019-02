Kemfert: Wirtschaftliche Nachteile hätte ein Baustopp natürlich für die beteiligten Unternehmen. Die gäbe es aber auch, wenn die USA wie angedroht Sanktionen verhängen. Wirtschaftlich steht das Projekt also eh auf tönernen Füßen. Finanziell sicherer wäre es, statt in die Pipeline in erneuerbare Energien und Energieeffizienz im Gebäudebereich zu investieren. Die Pipeline ist kein Ausdruck wirtschaftlichen Weitblicks, sondern krampfhaftes Festhalten an veralteter fossiler Industrie.