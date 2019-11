113 SPD-Delegierte stimmten für den Koalitionsvertrag.

Die Brandenburger SPD hat auf einem außerordentlichen Parteitag mehrheitlich dem Koalitionsvertrag für ein Kenia-Bündnis mit CDU und Grünen gestimmt. "Der Vertrag ist in die Zukunft gerichtet", sagte Dietmar Woidke (SPD) zu Beginn des Parteitages. Seine Wiederwahl zum Ministerpräsidenten ist für Mittwoch geplant.



Zuvor stimmt am Samstag noch ein CDU-Parteitag über den Vertrag ab. Am Montag geben die Grünen das Ergebnis ihrer Urabstimmung bekannt. Die SPD hatte die Landtagswahl mit 26,2 Prozent gewonnen.