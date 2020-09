Kaloi: Ich erinnere mich daran, dass mein Vater bis heute über das Jahr 1984 spricht, in dem es in Ostafrika eine schlimme Dürre gab. Damals weinten die Kinder, weil sie so hungrig waren. Vielleicht war das nur ein extremes Jahr, vielleicht war es aber auch der Beginn des Klimawandels. In den vergangenen 10 bis 15 Jahren haben die Dürren spürbar zugenommen. Sie werden länger und der Regen bleibt oft aus.