Oppositionsanhänger verbrannten am Donnerstag in dem Armenviertel Kibera in Nairobi Reifen und riefen Parolen, nachdem es Stunden zuvor bereits in einem anderen Slum, Kawangware, zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei gekommen war. Dort trugen Teilnehmer einen Verletzten weg, der nach ihren Angaben von Polizisten angeschossen worden war.