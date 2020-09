Traditionell leben viele Menschen in der Region als Wanderhirten - sie treiben ihre Herden von Weideland zu Weideland. Doch nun kommt der Klimawandel in der Region an. Das Leben, das die Turkana über Jahrhunderte geführt haben, wird schwieriger, irgendwann vielleicht sogar unmöglich. Und die Menschen vor Ort spüren den Wandel: "Als ich jung war, konnten wir vorhersagen, wann der Regen kommen würde - wir wussten, dass er nach sechs Monaten fallen würde. Als ich Tiere hatte, hatten wir genug zu essen", sagt Lucas Lotieng dem Portal "The New Humanitarian". Die Trockenheit in den letzten Jahren hat fast seine ganze Herde hinweggerafft.