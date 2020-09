Bundespräsidentenpaar auf Reisen (Archiv)

Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet an diesem Sonntag zu einer fünftägigen Afrika-Reise. Er wird zunächst einen Staatsbesuch in Kenia absolvieren und am Donnerstag weiter in den Sudan fliegen. In Kenia will Steinmeier den guten Beziehungen neue Impulse verleihen. Im Sudan will er ein Zeichen der Unterstützung für den Demokratisierungsprozess setzen.



Für den Bundespräsidenten ist es bereits die vierte Afrika-Reise seiner bisherigen Amtszeit. 2019 war er in Äthiopien.