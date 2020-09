CDU-Vorstand: Michael Kretschmer und Christian Hartmann.

Quelle: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

In Sachsen deuten die Zeichen immer mehr auf eine Kenia-Koalition in den Farben Schwarz, Rot und Grün hin. Die Führungsgremien von CDU und SPD beschlossen in Dresden offiziell, Verhandlungen zur Bildung einer Regierung aufzunehmen.



Die Grünen haben für diesen Samstag in Leipzig eine abschließende Beratung angesetzt. Die Führung der Grünen rechnet aber mit einer breiten Zustimmung. Bei SPD und Grünen muss nach den Verhandlungen die Basis abstimmen, bei der CDU ein Parteitag.