"Die meisten Menschen wählen entlang ethnischer Linien", erklärt die feurige Odinga-Unterstützerin Anyango. "Es gibt immer noch keine wirkliche Demokratie in Kenia". So ist es in der Vergangenheit bei Wahlen oft zu blutigen Zusammenstößen gekommen. Vor zehn Jahren etwa wurden mehr als 1.000 Menschen getötet und 150.000 in die Flucht getrieben. Mohammed Abubakar, der nur wenige Hundert Meter von Anyango entfernt in Kibera lebt, traut sich nur zu flüstern, dass er die Regierungspartei unterstützt. "Ich kann da nicht offen drüber reden", sagt der 20-jährige Holzkohleverkäufer.