Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Stasi-Unterlagen.

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, will erreichen, dass frühere Stasi-Offiziere mit Doktortitel diesen Titel mit dem Zusatz "Stasi" führen müssen. Da der akademische Titel wegen des Einigungsvertrages nicht aberkannt werden kann, sollten sie wenigstens zu dem Zusatz verpflichtet werden, so Jahn.



Erörtert worden seien in den Doktorarbeiten zum Beispiel die Zersetzung des persönlichen Lebens von Andersdenkenden. "Das waren Anleitungen zur Verletzung der Menschenrechte."