Prinz Harry und Meghan Markle wollen im Mai 2018 heiraten. Quelle: Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle soll im Mai 2018 in der St.-George's-Kapelle auf Schloss Windsor stattfinden. Das teilte der Kensington-Palast in London mit. Am Vortag hatte das Königshaus die Verlobung des 33-jährigen Prinzen und der 36 Jahre alten Schauspielerin bekannt gegeben.



Den Heiratsantrag hat Harry seiner Freundin bei einem Essen im November gemacht - inklusive Kniefall. Sie habe den Antrag sofort akzeptiert, berichtete das Paar in einem BBC-Interview.