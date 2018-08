Dreher: Also erstmal bin ich froh, dass die Zahl der schuldistanten Schüler in den letzten drei Jahren gesunken ist. Die Zahl hab ich gerade nicht genau im Kopf, aber es gibt so etwa einen Rückgang von zehn Prozent pro Jahr. Das ist schon mal ganz ordentlich. Grundsätzlich hat man die größte Chance, schuldistante Schüler wieder in die Schule zu holen, wenn man so früh wie möglich reagiert. Wenn ein Schüler erstmal so weit ist, dass er regelmäßig fern bleibt, dann sind die Chancen minimal, ihn noch zu erreichen. Aber ganz am Anfang, wenn Schüler Symptome zeigen - wie wenig Interesse am Unterricht, häufige Verspätungen, frühes nach Hause gehen - dann bauen sich Schuldistanzen auf. Da muss früh reagiert werden, indem man mit den Schülern spricht und die Eltern informiert. Wenn man den Schüler bei einer Verhaltensänderung unterstützen möchte, muss man die Eltern an Bord kriegen.