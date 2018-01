Durch ihren 14. Sieg in Serie in diesem Jahr kehrt die Norddeutsche von Platz 16 in die Top Ten der Weltrangliste zurück und löst nach ihrem sportlichen Krisenjahr 2017 auch Julia Görges wieder als Nummer eins der deutschen Damen ab. "Ich habe einfach von Beginn an versucht, mich nur auf mich zu konzentrieren und mein Spiel zu spielen. Ich freue mich, hier wieder im Halbfinale zu stehen. An diesen Ort habe ich großartige Erinnerungen", sagte Kerber.