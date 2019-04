Kerber in Monterrey im Halbfinale

Angelique Kerber steht in Monterrey im Halbfinale.

Quelle: imago images / Agencia EFE

Angelique Kerber steht beim WTA-Turnier im mexikanischen Monterrey im Halbfinale. Die 31-jährige Weltranglisten-Fünfte aus Kiel setzte sich am Freitag nach 107 Minuten gegen die Belgierin Kirsten Flipkens mit 6:2, 6:4 durch. Im Kampf um den Einzug ins Finale trifft die dreimalige Grand-Slam-Turniersiegerin jetzt auf die Siegerin der Partie zwischen der Russin Anastasia Pawljutschenkowa und Victoria Asarenka aus Bulgarien.



Kerber ist bei der mit 250.000 Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung an Nummer eins gesetzt. 2013 und 2017 stand sie in Monterrey im Endspiel.