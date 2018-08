Kerber bei einem früheren Turnier. Quelle: dpa

Angelique Kerber steht in der zweiten Runde der US Open. Die Wimbledonsiegerin startete mit einem mühsamen 7:6 (7:5), 6:3-Erfolg über die Russin Margarita Gasparjan in das Turnier, das sie vor zwei Jahren gewinnen konnte. Kerber trifft am Donnerstag auf die Schwedin Johanna Larsson.



Laura Siegemund und Andrea Petkovic sind unterdessen in New York ausgeschieden. Siegemund verlor 3:6, 2:6 gegen Naomi Osaka aus Japan. Petkovic unterlag der letztjährigen French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko aus Lettland trotz großer kämpferischer Leistung mit 4:6, 6:4, 5:7.