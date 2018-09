Trotz aller Anstrengung gescheitert: Angelique Kerber Quelle: dpa

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber ist in der dritten Runde der US Open in New York ausgeschieden. Die 30-Jährige unterlag der Slowakin Dominika Cibulkova nach 2:13 Stunden 6:3, 3:6, 3:6. "Natürlich bin ich jetzt enttäuscht", sagte Kerber eine Stunde nach dem Matchball: "Heute konnte ich nicht mein bestes Tennis abrufen, wenn es darauf ankam. Solche Tage gibt es."



Kerber kassierte gegen die Nummer 29 der Setzliste die sechste Niederlage im 13.Aufeinandertreffen. Damit sind bereits in der ersten Woche alle deutschen Spielerinnen in Flushing Meadows gescheitert.