Angelique Kerber

Quelle: dpa

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Dubai den Sprung ins Viertelfinale verpasst. Die ehemalige Weltranglisten-Erste verlor mit 7:5, 4:6, 0:6 gegen die ungesetzte Hsieh Su-Wei aus Taiwan (Weltranglistenposition 31). Kerber schied in 1:45 Stunden aus. Der entscheidende Satz verlief einseitig. Hsieh Su-wei machte zwölf der letzten 13 Punkte.



Für die Taiwanerin war es der erste Sieg im dritten Vergleich mit Kerber. Kerber war in der jüngsten Tennis-Weltrangliste auf Platz sieben abgerutscht.