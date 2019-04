Quelle: imago 39698585

Angelique Kerber hat ihre dritte Finalteilnahme beim WTA-Turnier in Monterrey/Mexiko verpasst. Die topgesetzte Kielerin unterlag in der Vorschlussrunde der Weißrussin Wiktoria Asarenka nach 2:13 Stunden mit 4:6, 6:4, 1:6.



Für Kerber war es die achte Niederlage im neunten Vergleich mit der zweimaligen Australian-Open-Siegerin. Die im Ranking an Position 67 geführte Asarenka erreichte zum ersten Mal seit ihrer Babypause wieder ein Finale im Einzel. Dort bekommt es die 29-Jährige, die zuletzt 2016 in Miami in einem Endspiel stand, mit der an zwei gesetzten Spanierin Garbine Muguruza zu tun.