Volkswagen hat bei seiner Kernmarke VW vor allem in Asien und Europa im letzten Monat von 2019 die Verkaufsbilanz aufpoliert. Lag der Konzern noch bis November bei den weltweiten Auslieferungen hinter dem Vorjahreszeitraum, so sorgte im Dezember vor allem China mit einem kräftigen Plus von 22,2 Prozent für eine weitere Steigerung.



Insgesamt lieferte die Marke im Gesamtjahr 6,28 Millionen Fahrzeuge aus und damit 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Dezember lieferte VW 615.200 Autos aus, ein Plus von 13,8 Prozent.