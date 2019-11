Seinen Anhängern gilt Kühnert als Hoffnungsträger für die kränkelnde SPD - mit klarem Politikstil, visionären Positionen, aber auch der Fähigkeit zum Kompromiss. Er war der eloquente Kopf der #NoGroko-Kampagne von Anfang 2018. Damals unterlagen die Gegner einer Neuauflage von Schwarz-Rot in einem SPD-Mitgliederentscheid - aber Kühnert verzichtete nach der Rückkehr seiner Partei in die Große Koalition aufs Nachtreten. Stattdessen erarbeitete Kühnert ein neues Sozialstaatskonzept der SPD mit und nimmt jetzt für die Jusos in Anspruch, die SPD "endlich von ihrem Hartz-IV-Pfad" abgebracht zu haben.