Die Mainzer Jusos können ihr Glück kaum fassen an diesem Freitagabend. "Mensch, so viele Leute, und ich hatte schon Schiss, dass keiner kommt", sagt eine staunende junge Frau am Eingang des Hauses am Dom. In den kirchlichen Räumen, wo sonst Gesundheitsseminare stattfinden, geht jetzt alles um die Fragen: "GroKo" oder "NoGroKo"? Und auf welchem Weg kann sich die SPD am besten inhaltlich erneuern und wieder zu Kräften kommen?