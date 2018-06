Doch nicht zu früh gefreut: KFC hatte vor ein paar Tagen schon gefeiert. Quelle: dpa

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab grünes Licht für den Aufstieg in die 3. Liga. Der verspätete Eingang der Liquiditätsreserve in Höhe von 1,2 Millionen Euro war kein Fehler des Vereins. "Die Lizenz muss erteilt werden", erklärte DFB-Vizepräsident Rainer Koch.



Damit steht fest: Der DFB-Pokalsieger von 1985 kehrt 19 Jahre nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga in den Profifußball zurück. Als Meister der Regionalliga West hatten die Krefelder sich sportlich in den Aufstiegsspielen gegen Waldhof Mannheim durchgesetzt. Nach dem 1:0 im Hinspiel hatten im Rückspiel allerdings Mannheimer Fans unter anderem mit dem massiven Zünden von Pyrotechnik einen Spielabbruch provoziert. Die Begegnung wurde vom DFB-Sportgericht mit 2:0 für Uerdingen gewertet.



Der DFB hatte den KFC am 30. Mai mit seiner Mitteilung zur Nachprüfung geschockt - in Krefeld waren da gerade die feuchtfröhlichen Partynächte nach dem vermeintlich sicheren Aufstieg überstanden. Die geforderte Liquiditätsreserve könnte "nach derzeitigem Stand möglicherweise erst nach Ablauf der Ausschlussfrist" eingegangen sein, hatte der Verband mitgeteilt.