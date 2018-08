Immer mehr Frauen machen sich selbstständig Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Der Anteil von Frauen an Existenzgründungen in Deutschland ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Nach Angaben der Förderbank KfW stieg der Anteil von Frauen, die den Schritt in die Selbstständigkeit wagten, von 34 Prozent im Jahr 2002 auf 40 Prozent im vergangenen Jahr.



Ein weiteres Ergebnis der Sonderauswertung: Vier von zehn Gründerinnen haben minderjährige Kinder im Haushalt. Solche "Mompreneurs" standen mit 105.000 Fällen im Jahr 2016 für jede sechste Existenzgründung in Deutschland.