Khedira dachte ans Karriere-Ende

Sami Khedira: geb. in Stuttgart, Jugendverein VfB Stuttgart Quelle: Imago Sportfoto

Bei der WM dürfte Sami Khedira zu den Säulen der deutschen Fußball-Nationalelf gehören. Dabei stand der defensive Mittelfeldspieler schon kurz davor, seine Karriere zu beenden: Vor drei Jahren, so Khedira gegenüber dem ZDF, habe er ernsthaft darüber nachgedacht. "Ich will zu den Besten gehören. Und damals war ich nicht in der Lage, mich mit den Besten messen zu können" - worunter seine Freude am Fußball gelitten habe, sagte er.



Mittlerweile hat er solche Gedanken aber ad acta gelegt: "Ich habe meine Einstellung zum Beruf hinterfragt und auch gewechselt."